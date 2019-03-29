29.03.2019 18:14

На Купеческом мосту до 1 июля ограничен проезд

На Купеческом мосту движение транспорта будет ограничено еще три месяца.



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Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.

Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления. Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 апреля.