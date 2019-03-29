29.03.2019 18:49

В центрах админуслуг теперь принимают документы сферы РАГС

Во всех центрах предоставления административных услуг города Харькова теперь можно подать документы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 марта, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

«Речь идет о трех услугах: расторжение брака по соглашению супругов, не имеющих детей, изменение имени, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление или аннулирование. Срок оказания услуг - от 1 до 3 месяцев. Документы принимают непосредственно администраторы центров, которые прошли специальное обучение, а решения принимают работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния», - рассказала Виктория Китайгородская.

Напомним, районные центры предоставления административных услуг работают с понедельника по пятницу, а региональный и городской центры - дополнительно по субботам.

Пакет документов для получения услуг - стандартный, с полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Центра предоставления административных услуг.

В планах города - предоставлять услуги в сфере государственной регистрации рождения, смерти и брака.

«Харьковский городской голова ставит перед нами важные задачи - чтобы услуги предоставлялись качественно, с соблюдением всех принципов открытости, прозрачности, доступности и законности. И мы расширяем перечень наших услуг. Наши центры стали интегрированными офисами, где можно получить не просто одну услугу, а целый комплекс услуг. Это удобно для жителей и гостей нашего города», - подчеркнула директор департамента.