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29.03.2019  18:49   

В центрах админуслуг теперь принимают документы сферы РАГС

Во всех центрах предоставления административных услуг города Харькова теперь можно подать документы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 марта, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
 
«Речь идет о трех услугах: расторжение брака по соглашению супругов, не имеющих детей, изменение имени, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление или аннулирование. Срок оказания услуг - от 1 до 3 месяцев. Документы принимают непосредственно администраторы центров, которые прошли специальное обучение, а решения принимают работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния», - рассказала Виктория Китайгородская.
 
Напомним, районные центры предоставления административных услуг работают с понедельника по пятницу, а региональный и городской центры - дополнительно по субботам. 
 
Пакет документов для получения услуг - стандартный, с полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Центра предоставления административных услуг. 
 
В планах города -  предоставлять услуги  в сфере государственной регистрации рождения, смерти и брака.
 
«Харьковский городской голова ставит перед нами важные задачи - чтобы услуги предоставлялись качественно, с соблюдением всех принципов открытости, прозрачности, доступности и законности. И мы расширяем перечень наших услуг. Наши центры стали интегрированными офисами, где можно получить не просто одну услугу, а целый комплекс услуг. Это удобно для жителей и гостей нашего города», - подчеркнула директор департамента.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  рагс, центры админуслуг, харьков
 
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