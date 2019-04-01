Харьковские патрульные посетили велоцентр, чтобы напомнить вeлосипeдистам о правилах безопасности на дороге.
С 01 апреля начинается международная акция «30 дней на велосипеде».
На днях харьковские велосипедисты собрались на территории велоцентр для того, чтобы пообщаться и вспомнить правила дорожного движения.
Патрульные полицейские напомнили сторонникам велосипедного движения главные правила безопасности.
Велосипедисты - это полноценные участники дорожного движения, которые должны соблюдать все правила. Также копы напомнили, что на проезжую часть могут выезжать дети в возрасте от 14 лет. «Уважаемые вeлосипeдисты, будьтe ответственными и внимательными! Позаботьтесь о собственной безопасности!», - призвали патрульные со своей официальной странице в соцсетях.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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