01.04.2019 12:45

С 01 апреля в Харькове стартовала международная акция «30 дней на велосипеде».

Харьковские патрульные посетили велоцентр, чтобы напомнить вeлосипeдистам о правилах безопасности на дороге.



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С 01 апреля начинается международная акция «30 дней на велосипеде».

На днях харьковские велосипедисты собрались на территории велоцентр для того, чтобы пообщаться и вспомнить правила дорожного движения.

Патрульные полицейские напомнили сторонникам велосипедного движения главные правила безопасности.

Велосипедисты - это полноценные участники дорожного движения, которые должны соблюдать все правила. Также копы напомнили, что на проезжую часть могут выезжать дети в возрасте от 14 лет. «Уважаемые вeлосипeдисты, будьтe ответственными и внимательными! Позаботьтесь о собственной безопасности!», - призвали патрульные со своей официальной странице в соцсетях.