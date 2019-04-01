Всего руководство метрополитена установило 11 аппаратов.
Как сообщили в пресс-службе {fhmrjdcrjuj метрополитена, на данный момент в вестибюлях станций метро установлены и работают 11 валидаторов E-ticket.
Воспользоваться услугой можно на станциях "Госпром", "Архитектора Бекетова", "Исторический музей", "Проспект Гагарина", "Алексеевская", "Победа".
В основном - по 1-2 аппарата на выход, но есть и 4 - все зависит от станции.
Здесь пассажиры могут пользоваться, как привычными картами и единоразовыми бумажными билетами, так и единым проездным.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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