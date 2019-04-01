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01.04.2019  13:19   

E-ticket работает уже на шести станциях Харьковского метрополитена

Всего руководство метрополитена установило 11 аппаратов.


newsroom.kh.ua

Как сообщили в пресс-службе {fhmrjdcrjuj метрополитена, на данный момент в вестибюлях станций метро установлены и работают 11 валидаторов E-ticket.

Воспользоваться услугой можно на станциях "Госпром", "Архитектора Бекетова", "Исторический музей", "Проспект Гагарина", "Алексеевская", "Победа".

В основном - по 1-2 аппарата на выход, но есть и 4 - все зависит от станции.

Здесь пассажиры могут пользоваться, как привычными картами и единоразовыми бумажными билетами, так и единым проездным.

Напомним, что на "Госпроме" валидатор установили еще в начале марта. 
Тэги:  метрополитен, e-ticket, харьков
 
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