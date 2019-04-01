01.04.2019 14:34

Цены на бензин на харьковских заправках активно рванули верх (ИНФОГРАФИКА)

После более чем трехмесячной стабильности, вслед за активностью избирателей, цены на топливо неуклонно растут.



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Большинство аналитиков связывает эту ситуацию с зарождением нового сезонного тренда.

Ровно год назад в марте цены также рванули вверх. после подорожания топлива летом 2018 года бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн за литр. Дизтопливо за этот период подешевело на 3 грн/л.