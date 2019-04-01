Цены на бензин на харьковских заправках активно рванули верх (ИНФОГРАФИКА)

После более чем трехмесячной стабильности, вслед за активностью избирателей, цены на топливо неуклонно растут.
Большинство аналитиков связывает эту ситуацию с зарождением нового сезонного тренда.
Ровно год назад в марте цены также рванули вверх. после подорожания топлива летом 2018 года бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн за литр. Дизтопливо за этот период подешевело на 3 грн/л.
|
Средние цены на горючее на 1.04.2019
(Харьков и обл.)
|
|
Вид топлива
|
Цена (грн.) Изменение
|
|
Бензин А-95 премиум
|
29,82
|
+ 0.13
|
0.438%
|
Бензин А-95
|
27,72
|
+ 0.07
|
0.240%
|
Бензин А-92
|
26,66
|
+ 0.07
|
0.249%
|
Дизельное топливо
|
27,29
|
+ 0.01
|
0.046%
|
Газ автомобильный
|
12,44
|
+ 0.11
|
0.884%
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: