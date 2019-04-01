Главная Новости Дороги и транспорт Цены на бензин на харьковских заправках активно рванули верх (ИНФОГРАФИКА)
01.04.2019  14:34   

Цены на бензин на харьковских заправках активно рванули верх (ИНФОГРАФИКА)

После более чем трехмесячной стабильности, вслед за активностью избирателей, цены на топливо неуклонно растут.


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Большинство аналитиков связывает эту ситуацию с зарождением нового сезонного тренда.

Ровно год назад в марте цены также рванули вверх. после подорожания топлива летом 2018 года бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн за литр. Дизтопливо за этот период подешевело на 3 грн/л.

      

Средние цены на горючее на 1.04.2019

(Харьков и  обл.)

 

Вид топлива

Цена (грн.)          Изменение

 

Бензин А-95 премиум

29,82

+ 0.13

0.438%

Бензин А-95

27,72

+ 0.07

0.240%

Бензин А-92

26,66

+ 0.07

0.249%

Дизельное топливо

27,29

+ 0.01

0.046%

Газ авто­мобильный

12,44

+ 0.11

0.884%

 

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  бензин, дизель, полиция, топливо, харьков, газ, розница, безнал, продажа
 
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