01.04.2019 18:57

Два дня по Шатиловской улице нельзя будет проехать

Движение будет запрещено 2 и 3 апреля.



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Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено 2 и 3 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тепломагистарли.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам.