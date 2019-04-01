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01.04.2019  18:57   

Два дня по Шатиловской улице нельзя будет проехать

Движение будет запрещено 2 и 3 апреля.


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Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено 2 и 3 апреля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тепломагистарли.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, шатиловская, харьков
 
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