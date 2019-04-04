Главная Новости Дороги и транспорт Параллельно с введением электронного страхового полиса Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии трем страховым
04.04.2019  13:20   

Параллельно с введением электронного страхового полиса Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии трем страховым

В зону риска могут попасть харьковские водители, невнимательно продолжающие срок действия ОСАГО.


Фото: capital.ua

Об этом говорится в соответственных распоряжениях на сайте регулятора.

Что известно

  • Распоряжением № 483 от 28 марта 2019 года аннулировала восемь лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК «Оптима» (Киев).
  • Распоряжением № 482 от 28 марта аннулированы лицензии, выданные СК «БВН Иншуренс» (Киев): восемь — на добровольные виды страхования.
  • Распоряжением № 481 от 28 марта регулятор аннулировал шесть лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК «Базис Гарант» (Киев).

Инспекционная группа Нацкомфинуслуг зафиксировала факт отсутствия в первый день проверки по месту нахождения компаний лиц, уполномоченных представлять их интересы во время проверки. Это свидетельствует об отказе компаний в проведении проверки. 

Источник:   Минфин
 Тэги:  авто, страхование, харьков, осаго, риск, авария, дтп, компенсация
 
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