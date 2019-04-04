Параллельно с введением электронного страхового полиса Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии трем страховым

В зону риска могут попасть харьковские водители, невнимательно продолжающие срок действия ОСАГО.
Об этом говорится в соответственных распоряжениях на сайте регулятора.
Что известно
Инспекционная группа Нацкомфинуслуг зафиксировала факт отсутствия в первый день проверки по месту нахождения компаний лиц, уполномоченных представлять их интересы во время проверки. Это свидетельствует об отказе компаний в проведении проверки.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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