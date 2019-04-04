04.04.2019 13:20

Параллельно с введением электронного страхового полиса Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии трем страховым

В зону риска могут попасть харьковские водители, невнимательно продолжающие срок действия ОСАГО.



Фото: capital.ua

Об этом говорится в соответственных распоряжениях на сайте регулятора.

Что известно

Распоряжением № 483 от 28 марта 2019 года аннулировала восемь лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК «Оптима» (Киев).

Распоряжением № 482 от 28 марта аннулированы лицензии, выданные СК «БВН Иншуренс» (Киев): восемь — на добровольные виды страхования.

Распоряжением № 481 от 28 марта регулятор аннулировал шесть лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК «Базис Гарант» (Киев).

Инспекционная группа Нацкомфинуслуг зафиксировала факт отсутствия в первый день проверки по месту нахождения компаний лиц, уполномоченных представлять их интересы во время проверки. Это свидетельствует об отказе компаний в проведении проверки.