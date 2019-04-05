На части площади Конституции временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по пл. Конституции, по полосе движения от пер. Армянского до пр. Московского при движении в сторону ул. Пушкинской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 6 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по демонтажу конструкций декоративных элементов жилого дома по пл. Конституции, 2/2.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Павловской, ул. Квитки-Основьяненко, ул. Университетской.
Также с 8:00 до 18:00 6 апреля изменят маршруты автобусы:
№89э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - пер. Мечникова - ул. Пушкинская и далее по маршруту;
№119э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - ул. Сумская и далее по маршруту.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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