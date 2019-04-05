05.04.2019 18:42

На сутки будет ограничен проезд по улице Морзова

Движение будет ограничено с 7:00 8 апреля апреля до 23:00 19 апреля.



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Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, будет ограничено с 7:00 8 апреля апреля до 23:00 19 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Морозова.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе движения.