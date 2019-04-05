На сутки будет ограничен проезд по улице Морзова

Движение будет ограничено с 7:00 8 апреля апреля до 23:00 19 апреля.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: