От сегодня, более чем на месяц, ограничивают движение по улице Морозова

Движение будет перекрыто с 8 апреля по 19 мая. Организован объезд по соседним улицам.
В связи с необходимостью проведения ООО «ДСК« Уровень » работ по капитальному ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Морозова. С 07.00 часов 8 апреля в 23.00 19 мая 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Морозова на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, организовать объезд по свободной от проведения работ полосе движения.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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