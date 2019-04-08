08.04.2019 08:38

От сегодня, более чем на месяц, ограничивают движение по улице Морозова

Движение будет перекрыто с 8 апреля по 19 мая. Организован объезд по соседним улицам.



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В связи с необходимостью проведения ООО «ДСК« Уровень » работ по капитальному ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Морозова. С 07.00 часов 8 апреля в 23.00 19 мая 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Морозова на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, организовать объезд по свободной от проведения работ полосе движения.