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08.04.2019  08:38   

От сегодня, более чем на месяц, ограничивают движение по улице Морозова

Движение будет перекрыто с 8 апреля по 19 мая. Организован объезд по соседним улицам.


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В связи с необходимостью проведения ООО «ДСК« Уровень » работ по капитальному ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Морозова. С 07.00 часов 8 апреля в 23.00 19 мая 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Морозова на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, организовать объезд по свободной от проведения работ полосе движения.

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, улица, харьков, ремонт, движение, объезд
 
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