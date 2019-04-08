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08.04.2019  17:18   

На два дня 23 и 26 трамваи изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 16:00 9 и 10 апреля.


Фото Дмитрия Колонея
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, изменен маршрут трамваев, харьков
 
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