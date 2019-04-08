На два дня 23 и 26 трамваи изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 16:00 9 и 10 апреля.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
влажн.:
давл.:
ветер: