10.04.2019 13:43

На Южном вокзале реконструируют трамвайный переезд: как меняется транспортный трафик

Движение транспорта по улице Евгения Котляра через перекресток с улицей Благовещенской, при движении в сторону улицы Полтавский Шлях, будет запрещено с 22:00 12 апреля до даты завершения строительных работ.



// gortransport.kharkov.ua

Изменение движения связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Евгения Котляра – заезд на разворотный круг «Южный вокзал», сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Малопанасовской, пер. Малопанасовскому, пер. Чеботарскому и ул. Малиновского.

Схема объезда



Также на время строительных работ изменят маршрут ряд автобусов:



при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»:



– №11э, 254э, 282э, 302э, 303э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) – ул. Славянская – ул. Малиновского – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;



при движении в сторону Центрального рынка:



– №221э, 246, 278э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) – ул. Славянская – ул. Малиновского – ул. Благовещенская и далее по маршруту;



– высадка и посадка пассажиров автобусов будет осуществляться на остановке «Привокзальная площадь».



Также с 22:00 12 апреля и до завершения работ будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской.



Трамваи изменят маршруты следующим образом:



№ 1 и 7 – не ходят;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№12: Лесопарк – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пл. Первого Мая – ул. Мироносицкая – ул. Маяковского – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пер. Рогатинский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;



№20: пр. Победы – ул. Клочковская – пер. Рогатинский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».



Схема организации дорожного движения в районе реконструкции трамвайного переезда