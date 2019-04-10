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10.04.2019  13:43   

На Южном вокзале реконструируют трамвайный переезд: как меняется транспортный трафик

Движение транспорта по улице Евгения Котляра через перекресток с улицей Благовещенской, при движении в сторону улицы Полтавский Шлях, будет запрещено с 22:00 12 апреля до даты завершения строительных работ.


// gortransport.kharkov.ua

Изменение движения связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Евгения Котляра – заезд на разворотный круг «Южный вокзал», сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Малопанасовской, пер. Малопанасовскому, пер. Чеботарскому и ул. Малиновского.

Схема объезда

Также на время строительных работ изменят маршрут ряд автобусов:

при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»:

– №11э, 254э, 282э, 302э, 303э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) – ул. Славянская – ул. Малиновского – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

при движении в сторону Центрального рынка:

– №221э, 246, 278э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) – ул. Славянская – ул. Малиновского – ул. Благовещенская и далее по маршруту;

– высадка и посадка пассажиров автобусов будет осуществляться на остановке «Привокзальная площадь».

Также с 22:00 12 апреля и до завершения работ будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской.

Трамваи изменят маршруты следующим образом:

№ 1 и 7 – не ходят;

№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№12: Лесопарк – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пл. Первого Мая – ул. Мироносицкая – ул. Маяковского – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пер. Рогатинский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№20: пр. Победы – ул. Клочковская – пер. Рогатинский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».

Схема организации дорожного движения в районе реконструкции трамвайного переезда

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, реконструкция, харьков
 
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