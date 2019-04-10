Главная Новости Дороги и транспорт Из-за сноса деревьев нельзя будет проехать по Маяковского
10.04.2019  20:12   

Из-за сноса деревьев нельзя будет проехать по Маяковского

По улице Маяковского будет запрещен проезд с 8:00 до 15:00 11 и 12 апреля.


facebook.com
Движение транспорта по ул. Маяковского, на участке от ул. Алчевских до ул. Чернышевской, будет запрещено с 8:00 до 15:00 11 и 12 апреля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по сносу аварийных деревьев.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, маяковского, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Дороги и транспорт Два дня по Шатиловской улице нельзя будет проехать 29.03 Дороги и транспорт На Павловом поле по двум улицам нельзя будет проехать 25.03 Дороги и транспорт По Скрипника будет запрещено движение
 
 

Видео

В пяти школах Слободского района внедрят энергосервис с помощью инвесторов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 