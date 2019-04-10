10.04.2019 20:12

Из-за сноса деревьев нельзя будет проехать по Маяковского

По улице Маяковского будет запрещен проезд с 8:00 до 15:00 11 и 12 апреля.



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Движение транспорта по ул. Маяковского, на участке от ул. Алчевских до ул. Чернышевской, будет запрещено с 8:00 до 15:00 11 и 12 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по сносу аварийных деревьев.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.