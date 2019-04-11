11.04.2019 17:29

Простой в харьковских дорожных пробках становится слишком дорогим (ИНФОГРАФИКА)

Цены на бензин и автогаз перешагнули очередные «психологичечкие отметки»



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Автогаз упорно двигается к обозначенной экспертами еще в начале месяца цене 13-14 грн./л.

Только за минувшие стуки средняя стоимость литра топлива на розничных заправках в Харькове выросла на 8-10 копеек, уверенно перешагнув за 13 грн./л

Такая динамика, говорят эксперты рынка, прогнозировалась и прежде. А до конца апреля средняя стоимость горючего запросто может вырасти до 14 грн./л.

Цены на 95 бензин тоже резко рванули вверх, но за последние сутки - остановились.