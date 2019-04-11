Простой в харьковских дорожных пробках становится слишком дорогим (ИНФОГРАФИКА)

Цены на бензин и автогаз перешагнули очередные «психологичечкие отметки»
Автогаз упорно двигается к обозначенной экспертами еще в начале месяца цене 13-14 грн./л.
Только за минувшие стуки средняя стоимость литра топлива на розничных заправках в Харькове выросла на 8-10 копеек, уверенно перешагнув за 13 грн./л
Такая динамика, говорят эксперты рынка, прогнозировалась и прежде. А до конца апреля средняя стоимость горючего запросто может вырасти до 14 грн./л.
Цены на 95 бензин тоже резко рванули вверх, но за последние сутки - остановились.
|Вид топлива
|Цена (грн.)
|Бензин А-95 премиум
|30,04
|0.00
|0%
|Бензин А-95
|27,93
|0.00
|0%
|Бензин А-92
|26,85
|+ 0.02
|+ 0.091%
|Дизельное топливо
|27,35
|+ 0.02
|+ 0.089%
|Газ автомобильный
|13,13
|+ 0.05
|+ 0.382%
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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