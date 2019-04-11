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11.04.2019  17:29   

Простой в харьковских дорожных пробках становится слишком дорогим (ИНФОГРАФИКА)

Цены на бензин и автогаз перешагнули очередные «психологичечкие отметки»


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Автогаз упорно двигается к обозначенной экспертами еще в начале месяца цене 13-14 грн./л.

Только за минувшие стуки средняя стоимость литра топлива на розничных заправках в Харькове выросла на 8-10 копеек, уверенно перешагнув за  13 грн./л

Такая динамика, говорят эксперты рынка, прогнозировалась и прежде. А до конца апреля средняя стоимость горючего запросто может вырасти до 14 грн./л.

Цены на 95 бензин тоже резко рванули вверх, но за последние сутки - остановились.

Средние цены на горючее на 11.04.2019 с изменениями за сутки
(Харьков и обл.)
Вид топлива Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум 30,04 0.00 0%
Бензин А-95 27,93 0.00 0%
Бензин А-92 26,85 + 0.02 + 0.091%
Дизельное топливо 27,35 + 0.02 + 0.089%
Газ авто­мобильный 13,13 + 0.05 + 0.382%

Источник:   Минфин
 Тэги:  газ, цена, харьков, заправки, отметка
 
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