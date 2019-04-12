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12.04.2019  15:41   

В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь

Инцидент произошел в автобусе 271-го маршрутка, когда тот двигался по спуску Жилярди, когда у него на полном ходу отвалилась задняя дверь, сообщают очевидцы в социальной сети.


// facebook

«Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери», - написали свидетели происшествия.

Пострадавших нет.

Источник:   Хроники
 Тэги:  маршрутка, жилярди, харьков, поломка, 271
 
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