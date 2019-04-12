В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь

Инцидент произошел в автобусе 271-го маршрутка, когда тот двигался по спуску Жилярди, когда у него на полном ходу отвалилась задняя дверь, сообщают очевидцы в социальной сети.
«Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери», - написали свидетели происшествия.
Пострадавших нет.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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