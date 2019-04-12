12.04.2019 19:49

В субботу с утра по Сумской нельзя будет проехать

Движение всех видов транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы, будет запрещено с 10:30 до 12:00 завтра, 13 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением молодежной общественной акции «День пластовой присяги».

На этот период пассажирские автобусы изменят свои маршруты следующим образом:

№20э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.