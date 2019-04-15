Часть Пушкинской на лето закрыли для транспорта - маршрутки меняют места остановок и графики движения

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, запрещено с 15 апреля до 1 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.
Также с 15 апреля по 1 октября ряд автобусов изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок следующим образом:
- №89э:
при движении в сторону пл. Конституции: ул. Пушкинская – пл. Поэзии – пл. Театральная - ул. Сумская – пл. Конституции и далее по маршруту;
при движении в сторону ул. Пушкинской: пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская и далее по маршруту;
- №249э, 269э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и дальше по маршруту;
- №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;
- осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке «Переулок Спартаковский».
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