15.04.2019 12:55

Часть Пушкинской на лето закрыли для транспорта - маршрутки меняют места остановок и графики движения

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, запрещено с 15 апреля до 1 октября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.



На этот период движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.



Также с 15 апреля по 1 октября ряд автобусов изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок следующим образом:



- №89э:

при движении в сторону пл. Конституции: ул. Пушкинская – пл. Поэзии – пл. Театральная - ул. Сумская – пл. Конституции и далее по маршруту;



при движении в сторону ул. Пушкинской: пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская и далее по маршруту;



- №249э, 269э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и дальше по маршруту;



- №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;



- осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке «Переулок Спартаковский».