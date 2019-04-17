17.04.2019 09:55

В центре сносят аварийные деревья: где транспорт пустят в объезд

На Пушкинском въезде на два дня запретят движение транспорта.



// city.kharkov.ua

Движение транспорта по Пушкинскому въезду, на участке от ул. Алчевских до ул. Пушкинской, будет запрещено с 8:00 до 15:00 18 и 19 апреля в связи со сносом аварийных деревьев на въезде Пушкинском.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.