В центре сносят аварийные деревья: где транспорт пустят в объезд

На Пушкинском въезде на два дня запретят движение транспорта.
Движение транспорта по Пушкинскому въезду, на участке от ул. Алчевских до ул. Пушкинской, будет запрещено с 8:00 до 15:00 18 и 19 апреля в связи со сносом аварийных деревьев на въезде Пушкинском.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
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