18.04.2019 11:45

На улице Скрипника будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 апреля.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района по ул. Скрипника.



В это время объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.



Также на этом участке будет запрещено движение с 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.