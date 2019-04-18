На улице Скрипника будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района по ул. Скрипника.
В это время объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.
Также на этом участке будет запрещено движение с 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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