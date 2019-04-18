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18.04.2019  11:45   

На улице Скрипника будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 апреля.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района по ул. Скрипника.

В это время объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Также на этом участке будет запрещено движение с 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.

Источник:   ХГС
 Тэги:  улица, горсовет, харьков, мероприятие, объезд
 
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