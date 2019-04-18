18.04.2019 17:22

В районе перекрестка улицы Натальи Ужвий с улицей Леся Сердюка запретят движение

Движение транспорта по улице Натальи Ужвий, в районе перекрестка с улицей Леся Сердюка, будет запрещено с 22:00 18 апреля до 6:00 19 апреля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с прокладкой водопроводной сети по ул. Натальи Ужвий в районе перекрестка с ул. Леся Сердюка.



На этот период движение транспорта будет организовано в соответствии со схемой организации дорожного движения.



Также с 22:00 18 апреля до 6:00 19 апреля автобус №41э изменит маршрут и будет курсировать так:



– ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Натальи Ужвий.