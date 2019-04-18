Главная Новости Дороги и транспорт В районе перекрестка улицы Натальи Ужвий с улицей Леся Сердюка запретят движение
18.04.2019  17:22   

В районе перекрестка улицы Натальи Ужвий с улицей Леся Сердюка запретят движение

Движение транспорта по улице Натальи Ужвий, в районе перекрестка с улицей Леся Сердюка, будет запрещено с 22:00 18 апреля до 6:00 19 апреля.


// Facebook

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с прокладкой водопроводной сети по ул. Натальи Ужвий в районе перекрестка с ул. Леся Сердюка.

На этот период движение транспорта будет организовано в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Также с 22:00 18 апреля до 6:00 19 апреля автобус №41э изменит маршрут и будет курсировать так:

– ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Натальи Ужвий.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Дороги и транспорт В центре сносят аварийные деревья: где транспорт пустят в объезд 14.04 Дороги и транспорт В понедельник не будет ходить 12-й трамвай, а 20-й изменит маршрут 11.04 Дороги и транспорт На Южном вокзале реконструируют трамвайный переезд: новый транспортный трафик (Обновлено)
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 