В центре сносят аварийные деревья: где транспорт пустят в объезд

На Пушкинском въезде запретят движение транспорта.
Движение транспорта по Пушкинскому въезду, на участке от ул. Алчевских до ул. Пушкинской, запрещено 19 апреля с 8:00 до 15:00 в связи со сносом аварийных деревьев.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
влажн.:
давл.:
ветер: