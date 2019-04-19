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19.04.2019  08:04   

В центре сносят аварийные деревья: где транспорт пустят в объезд

На Пушкинском въезде запретят движение транспорта.


// city.kharkov.ua

Движение транспорта по Пушкинскому въезду, на участке от ул. Алчевских до ул. Пушкинской, запрещено 19 апреля с 8:00 до 15:00 в связи со сносом аварийных деревьев.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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