На улице Скрипника ограничили движение транспорта (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В центре Харькова выдают бюллетени для голосования: Движение транспорта перекрыто
В Центре культуры Киевского района, где работает территориальная избирательная комиссия, члены участковых комиссий получают бюллетени для голосования, передает UA Харьков .
Для автомобилей улицу перекрыли с 7:00 до 19:00.
Сейчас участковые комиссии съезжаются в Центр культуры, чтобы получить избирательные бюллетени.
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Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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