19.04.2019 12:21

На улице Скрипника ограничили движение транспорта (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В центре Харькова выдают бюллетени для голосования: Движение транспорта перекрыто



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В Центре культуры Киевского района, где работает территориальная избирательная комиссия, члены участковых комиссий получают бюллетени для голосования, передает UA Харьков .

Для автомобилей улицу перекрыли с 7:00 до 19:00.

Сейчас участковые комиссии съезжаются в Центр культуры, чтобы получить избирательные бюллетени.