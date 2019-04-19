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19.04.2019  12:21   

На улице Скрипника ограничили движение транспорта (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В центре Харькова выдают бюллетени для голосования: Движение транспорта перекрыто


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В Центре культуры Киевского района, где работает территориальная избирательная комиссия, члены участковых комиссий получают бюллетени для голосования, передает UA Харьков .

Для автомобилей улицу перекрыли с 7:00 до 19:00.

Сейчас участковые комиссии съезжаются в Центр культуры, чтобы получить избирательные бюллетени.

 

Тэги:  тарнспорт, улица, харьков, выдача бюлетней
 
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