Главная Новости Дороги и транспорт На оживленном перекресте в центре заработал светофор
22.04.2019  08:19   

На оживленном перекресте в центре заработал светофор

На перекрестке улицы Сумской и переулка Грабовского в Харькове (район театра Шевченко, площади Поэзии, ТЦ Ave Plaza) начали работать светофоры.


// facebook

Они регулируют движение как для автотранспорта, так и для пешеходов.

Источник:   SQ
 Тэги:  светофор, дорога, харьков, площадь поэзиии, театр, пешеход
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Криминал и происшествия Водители решили начать утро с "судебных" разборок возле светофора (ФОТО) 13.12 Дороги и транспорт В Харькове планируют обезопасить один из самых аварийных перекрестков 25.09 Дороги и транспорт Верховный Суд Украины разрешил водителям ехать на желтый сигнал светофора
 
 

Видео

Украина выбирает Президента. Сегодня второй решающий тур голосования
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 