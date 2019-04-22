На оживленном перекресте в центре заработал светофор

На перекрестке улицы Сумской и переулка Грабовского в Харькове (район театра Шевченко, площади Поэзии, ТЦ Ave Plaza) начали работать светофоры.
Они регулируют движение как для автотранспорта, так и для пешеходов.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
влажн.:
давл.:
ветер: