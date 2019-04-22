22.04.2019 15:49

В Первой столице появится безлим на парковку

Два новых способа оплаты муниципальной парковки вводят в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор КП «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков, планируется, что с 1 мая харьковчане смогут оплачивать услугу через приложение «Приват24», а также купив через сайт предприятия либо в табачных киосках парковочные талоны.

Стоимость услуги – 640 грн: 40 грн стоит карта, 600 грн – пользование дневными парковками неограниченное количество времени на протяжении 30 дней. Расчет проводился с учетом общего количества машиномест, утвержденных тарифов и коэффициентов наполняемости парковок.

Дмитрий Мандриков сообщил, что после приобретения талон нужно будет активировать через сайт КП или позвонив по номеру телефона, указанному на его обратной стороне. Сотрудник «Харьковпарксервис» зарегистрирует талон по госномеру автомобиля и номеру карты. Пополнять талоны также можно будет через сайт предприятия (стоимость на месяц – 600 грн).

Как сообщил директор предприятия, талон будет продаваться в пластиковом кармашке, чтобы его можно было прикрепить к боковому стеклу. Это нужно для контроля: парковщики и инспекторы по паркованию смогут проверить активацию талона, срок использования и оплату услуг с помощью смартфона. В случае подделки документа предусмотрена уголовная ответственность. Новые сервисы оплаты пока введут на дневных парковках, но по мере востребованности смогут реализовать и на круглосуточных объектах. Для людей с ограниченными возможностями парковка остается бесплатной.

Как отметил Дмитрий Мандриков, также в городе разрабатывается автоматическая система оплаты парковки. Цель ее ввода - повышение качества предоставления услуги и построение современной системы паркования.

«Мы получим действенный механизм воздействия, чтобы определять места, районы, куда благодаря установленному тарифу будет ограничен въезд. Например, в исторический центр, как это делается в некоторых европейских странах. Кроме того, есть пешеходные зоны. Если обратиться к опыту европейских стран, то, независимо от времени года и настроения, платят за парковку все. В случае неоплаты вводятся определенные санкции. В нашей ситуации все зависит от человека: утвержден тариф 5 грн в час, а по сути оплачивается 5 грн в день. Не всегда харьковчане говорят правдивую информацию о том, на сколько часов они оставили автомобиль, и нередко это вызывает конфликтные ситуации», - рассказал Дмитрий Мандриков.

Напомним, также оплачивать услуги парковки в Харькове можно наличными средствами парковщикам и по безналичному расчету через мобильный телефон.

Отметим, действующий тариф за пользование муниципальной парковкой был установлен в 2011 году.

С общей информацией о способах оплаты парковки можно ознакомиться на сайте «Харьковпарксервис» и информационных табло, которые установлены возле муниципальных парковок.