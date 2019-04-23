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23.04.2019  16:59   

Троллейбус на Баварии временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по проспекту Любови Малой, на участке от улицы Семинарской до улицы Дудинской, будет запрещено с 10:00 до 14:00 24 апреля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийных деревьев по пр. Любови Малой.

На время работ маршрут троллейбуса №11 изменится следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «Новый Быт».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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