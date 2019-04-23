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23.04.2019  19:53   

В среду не будут ходить два трамвая, а один изменит маршрут

Трамваи № 16, 16А завтра не будут ходить, а №27 пойдет по другому маршруту.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, будет запрещено с 10:00 до 15:00 24 апреля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по регулированию контактной сети трамвая по ул. Академика Павлова.
 
На этот период движение трамваев будет осуществляться так:
 
- трамваи №16 и 16А - не ходят;
 
- трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр.
Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
 
- в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, трамвай, харьков
 
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