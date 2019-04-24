24.04.2019 09:29

Пассажиры Харьковщины «игнорят» общественный транспорт - Облстат

Кроме метро (+1%)каждый пятый предпочитает ходить пешком - падение пассажиропотока на отдельных вида транспорта колеблется до -20%



Пассажиры Харьковщины «игнорят» общественный транспорт - Облстат



По сведениям облстата, в январе-марте 2019 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 1,9 млрд пас.км, или 93% от объема января-марта прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 135,6млн пассажиров, или 88,4% от объема января-марта 2018 года.

Железнодорожным транспортом отправлено 7 млн пассажиров, что на 6,5% меньше объема января-марта прошлого года. Выполнено 835,7 млн. пас.км пассажирооборота (меньше на 1,2%).

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 22,8 млн. пассажиров, выполнено 292,3 млн пас.км пассажирооборота, что составило соответственно 84,8% и 89,8% от уровня января-марта прошлого года.

Харьковским метрополитеном перевезено 54,2 млн. пассажиров, что на 1% больше объема января-марта 2018 года.

Трамваями воспользовались 23,8 млн пассажиров (меньше на 22,6%),

троллейбусами – 27,7 млн пассажиров (меньше на 19,7%).