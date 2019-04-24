24.04.2019 09:50

Городская диспетчерская служба сообщила о том, что три дня, в рабочее время, будут перекрывать улицу на Северной Салтовке

По улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта, вследствие ремонтных работ



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По данным службы, в связи с проведением ООО фирма «Харьковагроснаб» работ по прокладке водопроводной сети по улице Леся Сердюка в районе перекрестка с улицей Ужвий Натальи с 9:00 до 20:00 24, 25 и 26 апреля будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке.

Объезд закрытого участка будет организован в соответствии со схемой организации дорожного движения, разработанной и согласованной с органами полиции.