Городская диспетчерская служба сообщила о том, что три дня, в рабочее время, будут перекрывать улицу на Северной Салтовке

По улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта, вследствие ремонтных работ
По данным службы, в связи с проведением ООО фирма «Харьковагроснаб» работ по прокладке водопроводной сети по улице Леся Сердюка в районе перекрестка с улицей Ужвий Натальи с 9:00 до 20:00 24, 25 и 26 апреля будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке.
Объезд закрытого участка будет организован в соответствии со схемой организации дорожного движения, разработанной и согласованной с органами полиции.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
влажн.:
давл.:
ветер: