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25.04.2019  11:58   

В Пасхальную ночь метро будет работать дольше, а для посещения кладбищ введут дополнительные автобусные маршруты на праздники

Для обеспечения посещения жителями города храмов и городских кладбищ на время Пасхи и Красной Горки в Харькове продлена работа метро и введены дополнительные автобусные маршруты.


// Facebook/Харьковский метрополитен

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Так, метрополитен в пасхальную ночь – с 27 на 28 апреля – будет работать до 3:00 с увеличенным интервалом движения поездов в ночное время. В это же время от станций метро по основным направлениям будут курсировать трамваи и троллейбусы.

Также до 6 мая открыты временные дополнительные автобусные маршруты:

– «Пр. Победы – 17-е городское кладбище» с последующим путем движения: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «23 Августа» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – пр. Академика Курчатова – Белгородское шоссе – Окружная дорога – 17-е городское кладбище;

– «Ст. м. «Тракторный завод» – 14-е городское кладбище» с таким маршрутом движения: ст. м. «Тракторный завод» – пр. Архитектора Алешина – 14-е городское кладбище;

– «Ст. м. «Проспект Гагарина» – 18-е городское кладбище» с таким путем следования: ст. м. «Проспект Гагарина» – пр. Гагарина – пр. Гагарина, 362 (18-е городское кладбище)» с организацией одной промежуточной остановки «Ул. Одесская» по пр. Гагарина в оба направления.

Кроме того,  27-28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 будет организована перевозка пассажиров на автобусе №23т «Ст. м. «Индустриальная» – пр. Гагарина, 362 (18-е кладбище)».

Также временная перевозка пассажиров будет организована с 27 апреля по 6 мая по маршруту «Ст. м. «Героев Труда» – 17-е городское кладбище».

28 апреля и 4-6 мая дополнительный выпуск подвижного состава будет организован по маршрутам:

– «Ст. м. «Тракторный завод» – 14-е городское кладбище»;
– по маршруту автобуса №2э «Ст. м. «Холодная гора» – 8-е кладбище»;
– по маршруту автобуса №289э «Ст. м. «Пушкинская» – 13-е кладбище».

27-28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 будет продлен путь следования автобуса №61э «Ст. м. «Центральный рынок» – ул. Новый Быт (круг троллейбуса)», до 8-го кладбища.

С 28 апреля по 6 мая с 7:00 до 16:00 будет продлен путь следования автобуса №305э «Пр. Победы (круг трамвая) – гипермаркет «Эпицентр», до 18-го кладбища.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  пасха, ждвижение, транспорт, метро, харьков
 
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