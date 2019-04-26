По улице Дмитриевской на две недели закрывается движение

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Коцарской до ул. Чеботарской, будет запрещено с 8:00 2 мая до 20:00 17 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Дмитриевской. Проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.
На этот период изменится путь следования некоторых автобусов, которые будут объезжать по следующей схеме:
в направлении Центрального рынка:
- №15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;
в направлении Новоселовки:
-№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;
в направлении ул. Клочковской:
- №221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
влажн.:
давл.:
ветер: