26.04.2019 10:35

По улице Дмитриевской на две недели закрывается движение

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Коцарской до ул. Чеботарской, будет запрещено с 8:00 2 мая до 20:00 17 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Дмитриевской. Проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

На этот период изменится путь следования некоторых автобусов, которые будут объезжать по следующей схеме:



в направлении Центрального рынка:



- №15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;



в направлении Новоселовки:



-№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;



в направлении ул. Клочковской:



- №221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.