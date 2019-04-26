26.04.2019 17:24

После ряда ужасных трагедий железнодорожные пути огородят заборами и лесопосадками

Минрегион с 1 апреля ввел новые нормы для повышения безопасности людей возле железнодорожных путей.



://dozor.com.ua

В новых государственных строительных нормах (ГСН) «Сооружения транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования» введено обязательное устройства специальных ограждений для недопущения выхода на пути посторонних людей.

Новые ГСН действуют с 1 апреля этого года. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороги в прошлом году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них как раз через пересечения людьми путей в непредназначенных для этого местах. Чтобы повысить безопасность людей возле железнодорожных путей и минимизировать количество несчастных случаев и аварий, мы ввели проектирования ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать в опасные участки скоростного движения поездов. Эта норма содержится в новых ДБН по железным дорогам колеи. ДБН вступили в действие с 1 апреля этого года », - сказал он.

По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Согласно этой норме, для недопущения выхода на пути на участках организации скоростного движения поездов во всех случаях следует устанавливать ограждающие заборы или участки лесов в виде лесополос.

Если будут делаться ограждающие лесонасаждения, то они должны образовывать плотную непрерывную линию защиты.

В местах их разрывов должны устраиваться механические ограждения. Исключение составляют естественные и искусственные препятствия для выхода на пути. Например: водоемы, заболоченная местность, скальные выемки, дома, гаражи и т. Новые ДБН В.2.3.-19: 2018 «Сооружения транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования »разработаны Украинским государственным университетом железнодорожного транспорта (УкрДУЗТ) и распространяются на: проектирование и строительство железных дорог колеи 1520 мм с обычным движением поездов и ускоренным движением пассажирских и пригородных поездов, новых железнодорожных линий, дополнительных главных путей, подъездных путей; реконструкцию и капремонт существующих линий, отдельных сооружений и устройств общей сети железных дорог Украины; проектирование и строительство железнодорожных линий со скоростным движением пассажирских поездов.

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.