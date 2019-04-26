Главная Новости Дороги и транспорт Метро площадь Конституции открыли для обслувания
26.04.2019  18:15   

Метро площадь Конституции открыли для обслувания

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба метрополитена

В 17:45 станция метро «Площадь Конституции» открыта для обслуживания пассажиров. - сообщила пресс-служба харьковского метропоитена в соцсети.

Напомним, что ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступила инофрмация о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Проводился осмотр помещений и прилегающей территории.

Тэги:  метрополитен, станция работает, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Дороги и транспорт E-ticket работает уже на шести станциях Харьковского метрополитена 05.03 Дороги и транспорт ЕБРР провел плановый мониторинг документов по строительству метро в Харькове 05.03 Власть Игорь Терехов: Инвесторы заинтересованы в финансировании инфраструктурных проектов Харькова
 
 

Видео

Переоформление субсидий на следующий отопительный сезон произойдёт автоматически
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 