26.04.2019 18:15

Метро площадь Конституции открыли для обслувания

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба метрополитена

В 17:45 станция метро «Площадь Конституции» открыта для обслуживания пассажиров. - сообщила пресс-служба харьковского метропоитена в соцсети.

Напомним, что ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступила инофрмация о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.



По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.



Проводился осмотр помещений и прилегающей территории.