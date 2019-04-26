Метро площадь Конституции открыли для обслувания

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба метрополитена
В 17:45 станция метро «Площадь Конституции» открыта для обслуживания пассажиров. - сообщила пресс-служба харьковского метропоитена в соцсети.
Напомним, что ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступила инофрмация о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Проводился осмотр помещений и прилегающей территории.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
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