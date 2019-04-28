28.04.2019 12:36

В Харькове пустили дополнительные автобусы на кладбища: список

Для обеспечения посещения жителями города храмов и городских кладбищ на время пасхальных праздников введены дополнительные автобусные маршруты.



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До 6 мая открыты временные дополнительные автобусные маршруты:



– «Пр. Победы – 17-е городское кладбище» с последующим путем движения: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «23 Августа» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – пр. Академика Курчатова – Белгородское шоссе – Окружная дорога – 17-е городское кладбище;



– «Ст. м. «Тракторный завод» – 14-е городское кладбище» с таким маршрутом движения: ст. м. «Тракторный завод» – пр. Архитектора Алешина – 14-е городское кладбище;



– «Ст. м. «Проспект Гагарина» – 18-е городское кладбище» с таким путем следования: ст. м. «Проспект Гагарина» – пр. Гагарина – пр. Гагарина, 362 (18-е городское кладбище)» с организацией одной промежуточной остановки «Ул. Одесская» по пр. Гагарина в оба направления.



Кроме того, 28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 организована перевозка пассажиров на автобусе №23т «Ст. м. «Индустриальная» – пр. Гагарина, 362 (18-е кладбище)».



Также по 6 мая временная организована перевозка пассажиров о маршруту «Ст. м. «Героев Труда» – 17-е городское кладбище».



28 апреля и 4-6 мая дополнительный выпуск подвижного состава организован по маршрутам:



– «Ст. м. «Тракторный завод» – 14-е городское кладбище»;

– по маршруту автобуса №2э «Ст. м. «Холодная гора» – 8-е кладбище»;

– по маршруту автобуса №289э «Ст. м. «Пушкинская» – 13-е кладбище».



28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 продлен путь следования автобуса №61э «Ст. м. «Центральный рынок» – ул. Новый Быт (круг троллейбуса)», до 8-го кладбища.



С 28 апреля по 6 мая с 7:00 до 16:00 будет продлен путь следования автобуса №305э «Пр. Победы (круг трамвая) – гипермаркет «Эпицентр», до 18-го кладбища.