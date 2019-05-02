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02.05.2019  07:58   

На улице Луи Пастера на месяц ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улице Луи Пастера в районе дома №10 ограничивается с 8:00 2 мая до 20:00 31 мая.


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Движение ограничивается в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» плановых работ по замене участка трубопровода по ул. Луи Пастера в районе дома №10.

Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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