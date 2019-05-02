На улице Луи Пастера на месяц ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улице Луи Пастера в районе дома №10 ограничивается с 8:00 2 мая до 20:00 31 мая.
Движение ограничивается в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» плановых работ по замене участка трубопровода по ул. Луи Пастера в районе дома №10.
Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, лучше воздержаться от шопинга.
В конце апреля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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