02.05.2019 07:58

На улице Луи Пастера на месяц ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улице Луи Пастера в районе дома №10 ограничивается с 8:00 2 мая до 20:00 31 мая.



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Движение ограничивается в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» плановых работ по замене участка трубопровода по ул. Луи Пастера в районе дома №10.



Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.