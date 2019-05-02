02.05.2019 17:57

На День Победы запретят парковку в центре Харькова: список улиц и площадей

На пл. Конституции, спуске Соборном, ул. Пушкинской, Белгородском шоссе и пл. Свободы временно ограничат парковку 7, 8 и 9 мая.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, 7 мая с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка транспорта на пл. Конституции, от ул. Пушкинской до пр. Московского (с обеих сторон), от спуска Соборного до пл. Павловской (со стороны Дворца труда) и по спуску Соборному, от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции.



8 мая с 7:00 и до завершения мероприятия нельзя будет припарковаться на ул. Пушкинской – от ул. Чайковского до ул. Студенческой – и по ул. Лермонтовской – от ул. Пушкинской до дома №10.

В День победы, 9 мая, с 7:00 до 10:00 будет запрещена парковка по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы, и с 7:00 до 11:00 - на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.