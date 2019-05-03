Харьков продолжает печальное «лидерство» в темпах роста на топливо (ИНФОГРАФИКА)

Бензин и ДТ на АЗС продолжили рост на 20-50 коп.
В конце апреля произошло два события, которые должны были повлиять на цены.
Сначала Россия заявила, что с июня не будет поставлять в Украину нефтепродукты. Но здесь не все однозначно. Это больше касается битума или сжиженного газа. По светлым нефтепродуктам есть возможность получить разрешение на экспорт. Поэтому эта новость никак не отразилась на украинском рынке – цены из-за этого не выросли. Аналитики ожидают, какие компании получат разрешения и будут ли поставки с первого июня.
Второе событие – скандал с российской нефтью. Сейчас Мозырский завод понемногу восстанавливает поставки бензина и дизтоплива в Украину. Пока не в полном объеме, но в ближайшие недели они должны вырасти до прежнего уровня, считает эксперт.
С тех пор, как Беларусь ограничила поставки дизтоплива и бензинов, цена на нефтепродукты в Украине выросла примерно на 1,0-1,1 грн/л, или на 3-4% – бензина А-95 до 30,1 грн/л, ДТ до 29,5 грн/л.
За тот же период цена нефти Brent снизилась на 3%, до 71,8 долл./баррель.
Почему нефть подешевела на 3%, а нефтепродукты в Украине подорожали на 3-4%? Это произошло потому, что внутренний рынок начал готовиться к проблемам из-за прекращения поставок из Беларуси, поясняют аналитики
Курс гривни пока стабилен – по этой причине цены точно не будут расти. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня
Однако, если Россия не выдаст до 1 июня спецразрешений, цены на горючее существенно вырастут. 40% дизтоплива Украина покупает из РФ. Поэтому удар по украинскому рынку может быть серьезным..
|
Средние цены на горючее на 2.05.2019
(Харьков и обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.) изменения
|
Бензин А-95 премиум
|
31,38
|
+ 0.31
|
0.998%
|
Бензин А-95
|
29,53
|
+ 0.38
|
1.299%
|
Бензин А-92
|
28,43
|
+ 0.38
|
1.342%
|
Дизельное топливо
|
28,95
|
+ 0.40
|
1.400%
|
Газ автомобильный
|
13,49
|
+ 0.03
|
0.223%
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