06.05.2019 08:40

6 мая Алексеевская линия метрополитена «празднует» 24-летие открытия (ФОТО)

Четверть века назад, 6 мая 1994 года, станция «Комсомольская» была переименована в «Маршала Жукова», с установкой и торжественным открытием бюста советского военачальника на одном из выходов.



// facebook

6 мая. В 1995 году была открыта третья линия харьковского метрополитена – участок от станции «Метростроителей» до станции «Научная». Длина участка составила 6,1 километров.

Сооружение линии началось в 1984 году. Строительные и подготовительные работы были начаты на всех объектах первой очереди от станции «Плехановская» (ныне «Метростроителей») до станции «Проспект Ленина» (ныне «Научная»), и еще 4 станциях от «Ботанического сада» до «Проспекта Победы».

По плану 1984 года, участок линии от станции «Проспекта Ленина» до станции «Проспект Победы» предполагалось сдать одной очередью в 1993 году. Однако в реальности открытие последней станции было отложено на 23 года и состоялось в 2016 году.

Годом ранее 6 мая 1994 года станция «Комсомольская» была переименована в «Маршала Жукова», с установкой и торжественным открытием бюста советского военачальника на одном из выходов.

Однако в 2016 году во время очередного обострения декоммунизации станция получила новое название – «Дворец спорта».

19 июля 2017 года украинское правительство утвердило проект строительства станций метро «Державинская» и «Одесская» Алексеевской линии метрополитена в Харькове. Кредит в размере 320 миллионов евро предоставит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Более того кроме, строительства двух станций согласованный проект предусматривает строительство нового депо на покупку около 85 вагонов подвижного состава.

На фото первая станция и перспективный план построения новых станций.