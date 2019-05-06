06.05.2019 09:38

Центр Харькова закроют для парковок

Городской диспетчерский центр предупреждает об изменених в организации дорожного движения в Харькове на период проведения праздничных мероприятий 7-9 мая 2019



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Согласно распоряжению Харьковского городского головы «О праздновании 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне»:

1. С 07.00 до 15.00 часов 7 мая 2019 временно ограничивается парковка транспортных средств по площади Конституции на участке от ул. Пушкинской до ул. Московского (с двух сторон) и от ул. Соборного к площади Павловского (со стороны Дворца Труда), по ул. Соборном на участке от ул. Квитки-Основьяненко к площади Конституции.

2. 07.00 часов 8 мая 2019 до завершения торжественного мероприятия временно ограничивается парковка транспортных средств по ул. Пушкинской на участке от ул. Чайковского до ул. Студенческой и по ул. Лермонтовской на участке от ул. Пушкинской до дома №10.

3. С 07.00 до 10.00 часов 9 мая 2019 временно ограничивается парковка транспортных средств по Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы.

4. С 07.00 до 11.00 9 мая 2019 временно ограничивается парковка транспортных средств по площади Свободы на участке от ул. Тринклера до ул. Науки.