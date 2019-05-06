06.05.2019 13:01

Трамваи на Салтовке изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей трамваи №№ 6 и 8 временно изменят маршруты.



// gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 7 мая.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№6: не курсирует;



№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова (парк Машиностроителей) – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».