Трамваи на Салтовке изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей трамваи №№ 6 и 8 временно изменят маршруты.
Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 7 мая.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
№6: не курсирует;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова (парк Машиностроителей) – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
ветер: