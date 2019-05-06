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06.05.2019  13:01   

Трамваи на Салтовке изменят маршрут

В связи с ремонтом трамвайных путей трамваи №№ 6 и 8 временно изменят маршруты.


// gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 7 мая.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№6: не курсирует;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова (парк Машиностроителей) – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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