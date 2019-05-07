07.05.2019 17:00

Троллейбус №27 завтра изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской будет запрещено с 10:00 до 13:00 8 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев вдоль контактной сети по ул. Холодногорской.

На этот период движение троллейбуса №27 будет осуществляться следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Конституции.