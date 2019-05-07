Троллейбус №27 завтра изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской будет запрещено с 10:00 до 13:00 8 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев вдоль контактной сети по ул. Холодногорской.
На этот период движение троллейбуса №27 будет осуществляться следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Конституции.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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