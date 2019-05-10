Завтра проезд на Салтовку через Жилярди будет затруднен

На части улицы Чкалова ограничат движение.
Движение транспорта по улице Чкалова, на участке от дома №39 до дома №29, будет ограничено с 10:00 до 20:00 11 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой аварийных опор.
На этот период движение будет осуществляться по свободной от работ полосе.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Тепло возвращается: с субботы столбик термометра начинает ползти вверх.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: