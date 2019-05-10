10.05.2019 17:03

Завтра проезд на Салтовку через Жилярди будет затруднен

На части улицы Чкалова ограничат движение.



// wikipedia.org

Движение транспорта по улице Чкалова, на участке от дома №39 до дома №29, будет ограничено с 10:00 до 20:00 11 мая.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой аварийных опор.



На этот период движение будет осуществляться по свободной от работ полосе.

