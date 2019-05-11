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11.05.2019  09:42   

С понедельника до конца мая стоит забыть о проезде по Дмитриевской

На улице запрещается движение транспорта.


//wikimapia.org
Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Коцарской, будет запрещено с 8:00 13 мая до 20:00 27 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.
 
В связи с этим автобусы изменят путь следования по следующей схеме:
 
(по направлению к Центральному рынку):
№15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ст. м. «Центральный рынок»;
 
(по направлению к Новоселовке):
№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;
 
(по направлению к ул. Клочковской):
№221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, дмитриевская, харьков
 
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