11.05.2019 09:42

С понедельника до конца мая стоит забыть о проезде по Дмитриевской

На улице запрещается движение транспорта.



//wikimapia.org

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Коцарской, будет запрещено с 8:00 13 мая до 20:00 27 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В связи с этим автобусы изменят путь следования по следующей схеме:

(по направлению к Центральному рынку):

№15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ст. м. «Центральный рынок»;

(по направлению к Новоселовке):

№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;

(по направлению к ул. Клочковской):

№221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.