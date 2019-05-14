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14.05.2019  09:59   

Для детской жележной дороги капитально отремонтировали тепловозы

Локомотивное депо Харьков-Сортировочный отремонтировало тепловозы Малой Южной.


//kharkov.comments.ua

Выполнен капитальный ремонт двух тепловозов - ТУ-2 и ТУ-7 для Харьковской детской железной дороги «Малая Южная», сообщили в «Укрзалізнице».

 В частности, проведена реконструкция кабин машиниста, заменены обшивку, установлены удобные кресла, новые стеклоочистители, осветительные фонари.

Одновременно с этим произошел капитальный ремонт дизелей, заменено водяные системы охлаждения, отрегулирована тормозная система тепловозов.

Таким образом, локомотивы полностью готовы во время летнего сезона движения, отметили в ведомстве.

Тэги:  малая южная, тепловоз, харьков
 
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