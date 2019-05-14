14.05.2019 17:49

Запрет проезда по Ярославской продлен до 25 мая

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на 10 дней.



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На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на 10 дней

14 мая 2019 16:54 ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 25 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

Напомним, ранее планировалось открыть движение 17 мая.