Главная Новости Дороги и транспорт Запрет проезда по Ярославской продлен до 25 мая
14.05.2019  17:49   

Запрет проезда по Ярославской продлен до 25 мая

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на 10 дней.


facebook.com
На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на 10 дней
14 мая 2019 16:54 ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 25 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской. 
 
Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен. 
 
Напомним, ранее планировалось открыть движение 17 мая.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, ярославская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.05 Культура и Туризм На три дня 16-й и 26-й трамваи изменят маршрут 12.05 Дороги и транспорт Вечером в четверг по Сумской временно можно будет только пройтись 12.05 Дороги и транспорт С понедельника до конца мая стоит забыть о проезде по Дмитриевской
 
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 