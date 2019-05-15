В четверг 16 мая в Харьков временно не будут пускать большегрузы (ФОТО)

Ограничение будет распространятся на светлое время суток.
Мероприятия, которые будут принимать для предотвращения разрушения дорог региона, обсудили в ходе совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна.
«Основные причины разрушения автодорог - перегрузка и движение большегрузных машин, особенно в летнее время при критических погодных условях. Поэтому мы должны ограничить движение. Кроме того, было рабочее совещание по проведению весового контроля большегрузного транспорта. Мы также работаем в этом направлении », - сказал Вадим Даниелян.
Во время совещания приняли решение, что при температуре воздуха свыше 28 градусов будет введено ограничение на передвижение большегрузного транспорта (весом более 24 тонн) по дорогам местного и государственного значения - с 10:00 до 22:00.
«Мы предлагаем водителям места для отстоя транспорта. У нас есть 20 площадок, где можно спокойно и безопасно остановиться и переждать. Будут установлены соответствующие распознавательные знаки », - сказал заместитель начальника по эксплуатационному содержанию Службы автодорог в Харьковской области Михаил Богатырь.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: