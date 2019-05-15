15.05.2019 17:45

В четверг 16 мая в Харьков временно не будут пускать большегрузы (ФОТО)

Ограничение будет распространятся на светлое время суток.



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Мероприятия, которые будут принимать для предотвращения разрушения дорог региона, обсудили в ходе совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна.

«Основные причины разрушения автодорог - перегрузка и движение большегрузных машин, особенно в летнее время при критических погодных условях. Поэтому мы должны ограничить движение. Кроме того, было рабочее совещание по проведению весового контроля большегрузного транспорта. Мы также работаем в этом направлении », - сказал Вадим Даниелян.

Во время совещания приняли решение, что при температуре воздуха свыше 28 градусов будет введено ограничение на передвижение большегрузного транспорта (весом более 24 тонн) по дорогам местного и государственного значения - с 10:00 до 22:00.

«Мы предлагаем водителям места для отстоя транспорта. У нас есть 20 площадок, где можно спокойно и безопасно остановиться и переждать. Будут установлены соответствующие распознавательные знаки », - сказал заместитель начальника по эксплуатационному содержанию Службы автодорог в Харьковской области Михаил Богатырь.