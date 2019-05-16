16.05.2019 08:53

Харьковчанам расскажут о романтиках Каразинского университета

21 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция этнографа, фольклориста, культуролога и искусствоведа Михаила Красикова.



// cultura.kh.ua

Пятая часть цикла лекций «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина» будет посвящена Харьковской школе романтиков 1820-х – 1840-х годов.



История старейшего в подроссийской Украины Харьковского университета, открытого 1805 году (теперь - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), чрезвычайно богата интересными историческими событиями, яркими личностями, забавными и грустными случаями.

Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор ок. 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, лауреат муниципальной премии (2007).