16.05.2019 12:23

В Харькове шесть человек за три месяца выписали 1008 постановлений «по парковке»

Обнародованы первые результаты работы харьковской Инспекции по парковкам



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В Харькове четвертый месяц работает «Инспекции по парковке».

За это время ее сотрудниками было выписано более 1000 постановлений, а на стоянках появились безлимитные абонементы.

Корреспонденты выяснили, как работает «парковка по-новому» и как оценивают изменения водители.

Работа Инспекции была запущена 12 февраля и в ее состав вошли шесть человек, хотя штат рассчитан на 42 сотрудника.

Ревизоры фиксируют нарушения с помощью фото и видео, после чего привлекают водителей к административной ответственности за неправильную стоянку. Штрафы в размере 255-510 грн поступают в городскую казну.

«За три месяца работы инспекторы составили 1008 постановлений о наложении административного взыскания по делам об административных нарушениях в сфере остановки, стоянки, парковки транспортных средств», — рассказал заместитель директора департамента территориального контроля Евгений Швец.

Из-за нехватки кадров инспекторы работают преимущественно в центре, где самый большой автомобильный трафик, но в будущем планируют охватить весь город.

В свою очередь, водители уже успели оценить работу новых ревизоров. Одни уверены, что штрафы — оптимальный вариант наказания, другие настаивают, что парковки нуждаются в более строгом контроле, но они едины во мнении, что инспекция должна работать по всему городу.

«Бывает так, что платишь за парковку, оставляешь машину, а приходишь — у тебя разбито зеркало, и претензий никому не можешь предъявить. Порядка не будет, пока не ужесточат контроль на парковках», — рассказал Сергей, один из харьковских водителей.

Еще одно новшество — парковочные талоны.

С 1 мая можно купить право парковаться неограниченное количество часов на городских стоянках. Стоимость услуги — 600 грн на 30 дней. Еще 40 грн обойдется сама карта.

Активировать талон можно на сайте parking.kharkiv.ua с помощью sms или через мессенджеры, указав номер талона, скрытый под защитным слоем, и номер транспортного средства.

«Талон следует размещать в углу лобового стекла с помощью пластикового кармана (предоставляется вместе с талоном), что обеспечивает видимость для проверки», — объяснили в КП «Харьковпарксервис».

Талоны на БЕЗЛИМИТ: месяц парковки обходятся в 600 грн.

По словам директора КП «Харьковпарксервис» Дмитрия Мандрикова, водители не всегда говорят правду о том, на сколько часов оставили автомобиль, что нередко приводит к конфликтам. Поэтому в Харькове планируют ввести автоматическую систему оплаты стоимости услуг парковки.

Разработкой программного обеспечения для новой системы занимаются сотрудники КП «Харьковский дата центр».