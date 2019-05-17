17.05.2019 12:18

Внимание! В воскресенье изменится схема движения транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе Харькове спортивно-массового мероприятия «Велодень-2019».



//city.kharkov.ua

С 00:00 18 мая до 20:00 19 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

С 8:00 до 14:00 19 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

С 8:00 до 14:00 19 мая будет прекращено движение транспорта по утвержденному маршруту парадного проезда колонны велосипедистов: пл. Свободы - пр. Науки - разворот на перекрестке с ул. Отакара Яроша - пр. Науки до ул. Новгородской - ул. Новгородская - ул. Динамовская - въезд Тринклера - ул. Веснина - ул. Сумская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Алчевских - ул. Чернышевская - ул. Скрипника - ул. Сумская - пл. Свободы.

С 00:00 18 мая до 8:00 19 мая и с 14:00 до 20:00 19 мая автобусы изменят маршруты следующим образом:

№20э, 119э, 217э: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

№65э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ст. м. «Госпром».

С 8:00 до 14:00 19 мая автобусы изменят маршруты следующим образом:

№20э: - ст. м. «Ботанический сад» - ул. Отакара Яроша - ул. Балакирева - ул. Балакирева (больница скорой неотложной помощи), высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на ст. м. «Ботанический сад»;

№33э, 44: - пр. Науки - ул. 23 Августа - ул. Клочковская - спуск Клочковский - 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы, высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на спуске Клочковском;

№45э - не курсирует;

№65э: - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова (ул. Целиноградская);

№78э, 202э: - пл. Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Веснина - ул. Сумская и далее по маршруту;

№97э, 245э, 270э, 303э: - спуск Клочковский - 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы, высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на спуске Клочковском;

№119э: - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - ул. 23 Августа - пр. Науки и далее по маршруту;

№215э: - конечная остановка на перекрестке ул. Белой Акации и ул. Новгородской (без выезда на ул. Динамовскую и ул. Новгородскую);

№217э: - пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова - пл. Конституции - пер. Спартаковский (конечная) - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская и далее по маршруту;

№223 (в сторону ул. Веснина): - ст. м. «Пушкинская» - ул. Пушкинская - ул. Веснина - ул. Сумская и далее по маршруту;

№278э: - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Балакирева - ул. 23 Августа - ул. Клочковская и далее по маршруту;

№282э: - пр. Науки - ул. 23 Августа - ул. Клочковская и далее по маршруту;

№296э: - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

Также 19 мая на время проведения мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:

- с 8:00 до 13:00 по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;

- с 9:30 до 13:00 по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до разворотного круга «Парк им. Горького»;

- с 9:30 до 13:00 по пр. Науки, от пр. Независимости до ул. Отакара Яроша.

На время проведения Велодня движение троллейбусов 19 мая будет организовано следующим образом:

№18:

с 8:00 до 9:30: - разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная»;

- с 9:30 до 13:00: - разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «Ул. Клочковская»;

№2 с 9:30 до 13:00:

часть: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;

часть: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».

Кроме того, с 9:30 до 13:00 19 мая будет запрещено движение трамваев на перекрестках пр. Независимости - пр. Науки и ул. Маяковского - ул. Сумская, поэтому трамвай №12 в это время - не курсирует.