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20.05.2019  09:59   

Льговский путепровод закрыт на ремонт

Движение транспорта на Льговском путепроводе по пр. Любови Малой будет ограничено с 20 мая по 14 июня.


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Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода.

На время работ будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления и ограничена скорость движения троллейбусов по проспекту.

 

Источник:   Стройобзор
 Тэги:  ограничение движения, путепровод, харьков, ремонт
 
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