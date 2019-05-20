20.05.2019 09:59

Льговский путепровод закрыт на ремонт

Движение транспорта на Льговском путепроводе по пр. Любови Малой будет ограничено с 20 мая по 14 июня.



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Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода.

На время работ будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления и ограничена скорость движения троллейбусов по проспекту.