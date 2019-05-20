Льговский путепровод закрыт на ремонт

Движение транспорта на Льговском путепроводе по пр. Любови Малой будет ограничено с 20 мая по 14 июня.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода.
На время работ будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления и ограничена скорость движения троллейбусов по проспекту.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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