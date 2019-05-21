21.05.2019 10:03

Движение по улице ХТЗ запрещено до конца месяца

Движение транспорта по ул. ХТЗ, от ул. Луи Пастера до пер. ХТЗ, будет запрещено с 8:00 21 мая до 20:00 31 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети».

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Луи Пастера, Полиграфической и пер. ХТЗ.

Кроме того, до 20:00 31 мая ограничено движение по ул. Луи Пастера в районе дома №10. Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.