Главная Новости Дороги и транспорт Движение по улице ХТЗ запрещено до конца месяца
21.05.2019  10:03   

Движение по улице ХТЗ запрещено до конца месяца

Движение транспорта по ул. ХТЗ, от ул. Луи Пастера до пер. ХТЗ, будет запрещено с 8:00 21 мая до 20:00 31 мая.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети».

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Луи Пастера, Полиграфической и пер. ХТЗ.

Кроме того, до 20:00 31 мая ограничено движение по ул. Луи Пастера в районе дома №10. Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Культура и Туризм В субботу – фестиваль искусств, улица в центре Харькова станет непроездной 16.05 Дороги и транспорт Коммунальщики на 2 дня ограничили движение по Нетиченской набережной 16.05 Дороги и транспорт На улице Дмитриевской движение закрыто еще на неделю
 
 

Видео

Владимир Зеленский - новый Президент Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 