Движение по улице ХТЗ запрещено до конца месяца

Движение транспорта по ул. ХТЗ, от ул. Луи Пастера до пер. ХТЗ, будет запрещено с 8:00 21 мая до 20:00 31 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети».
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Луи Пастера, Полиграфической и пер. ХТЗ.
Кроме того, до 20:00 31 мая ограничено движение по ул. Луи Пастера в районе дома №10. Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.
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С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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